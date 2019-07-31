с чего всё началось

Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Политика Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.

Политика Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.

Футбол Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с „Нефтчи“» Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.

Происшествия Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.

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