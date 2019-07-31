Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставкуГазета.Ru вчера в 16:22
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Читать в источнике
Оценить52
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Рувчера в 14:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с „Нефтчи“»
Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Военные потушат пожары в Сибири за пять дней
К тушению лесных пожаров в Сибири привлекут самолеты военных.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено вчера в 05:51
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Актера «Современника» наказали за ношение униформы ГИБДД
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R
Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено 30 июля в 23:44
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
Жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали четверо мирных граждан
В рядах противника есть убитые и раненые. 22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено 30 июля в 01:23