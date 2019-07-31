Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставкуГазета.Ru вчера в 16:22

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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Дональд Трамп
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается
 на сайте ведомства.
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