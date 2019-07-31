Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 годаТАСС 15:21

Рынок ожидал такого сценария, чему свидетельствовала и 100-процентная вероятность по фьючерсам на процентную ставку. Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
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Дональд Трамп
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается
 на сайте ведомства.
Фонтанка.Ру14:32

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