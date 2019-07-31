Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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Происшествия Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.

Политика Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов Сибири Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, могли ли леса в Сибири поджечь намеренно в целях сокрытия незаконной заготовки древесины, сообщает РИА Новости.

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Здоровье Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа Эксперты государственной инспекции российской столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) заявили, что в августе каждый должен обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.

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