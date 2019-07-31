Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставкуГазета.Ru вчера в 16:22
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 18:50
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Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Общество
Зампред Конституционного суда скончалась в Петербурге
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле Алеппо
Жертвами обстрела стали четверо местных жителей, в том числе двое детей.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа
Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Авто
Maserati обновила план выпуска новых моделей
Обновленный продуктовый план руководство Maserati представило в рамках отчета о деятельности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 04:46
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Ребенок едва не ослеп из-за невинного поцелуя
Маленький мальчик из английского города Прествич едва не остался без зрения из-за поцелуя.
Обновлено в 04:29
Наука
Пожары в Африке обеспечили 50% потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые под руководством Кассандры Гастон сконцентрировались на изучении источников фосфора для тропических лесов Амазонки и опровергли теорию, согласно которой главный или даже единственный источник фосфора для экосистем Южной Америки — это пыль, поступающая вместе с ветром через океан.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады
Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:10
Финансы
Российские банки открыли охоту на предпенсионеров
Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Происшествия
В похоронной империи «Некрополь» во Владивостоке проходят обыски
Местные СМИ заявляют, что бывшего руководителя МУП "Некрополь" Игоря Бабынина задержали и обвиняют в получении взятки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Футбол
Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 04:46
Футбол
Руслан Корян: «В „Факеле“ — серьезные люди. Внизу таблицы команда временно»
Новичок «Факела», нападающий сборной Армении Руслан Корян рассказал, что его переход в воронежскую команду решился за сутки.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12