Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставкуИзвестия 14:42

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых. Об этом 31 июля сообщается на сайте регулятора. По итогам заседания 30–31 июля, прошедшего в Вашингтоне, ФРС снизила ставку впервые за 10 лет.
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Дональд Трамп
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается
 на сайте ведомства.
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