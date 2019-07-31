Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставкуИзвестия 14:42
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых. Об этом 31 июля сообщается на сайте регулятора. По итогам заседания 30–31 июля, прошедшего в Вашингтоне, ФРС снизила ставку впервые за 10 лет.
Читать в источнике
Оценить51
Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 18:50
с чего всё началось
Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%. Об этом 31 июля сообщается на сайте ведомства.Фонтанка.Ру14:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Музыка
Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем
Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым.
Обновлено в 21:41
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Экономика
Aston Martin опустился на новое дно
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено в 22:52
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Общество
К южному побережью Китая приближается тропический шторм
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Судане задержали стрелявших в митингующих бойцов спецназа
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, бойцы спецназа, стрелявшие по участникам митинга в городе эль-Абъяд провинции Кордофан задержаны в Судане.
Обновлено в 20:14
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Российские страховые компании разрабатывают специальные продукты для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 20:01
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено в 17:10
Экономика
Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 156 тысяч
Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост показателя на 150 тысяч.
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Финансы
Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.
Обновлено в 14:39
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Атлетико» разгромил сборную звёзд MLS
Обновлено в 22:59
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Политика
В Госдуме отреагировали на требование $5 млрд «Нафтогазом» у России
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал требование комспенсации украинским "Нафтогазом". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Происшествия
32 населенных пункта затопила вода в Приамурье
Обновлено в 21:55