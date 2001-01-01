Финансы
ФРС США сохранит текущую политику и риторику по итогам заседания 19-20 марта - Julius BaerФинмаркет вчера в 11:48
Свежая статистика указывает на некоторую стабилизацию роста американской экономики, а восстановление стоимости активов улучшает прогнозы на ближайшие месяцы. Все это позволяет ФРС воздерживаться как от смягчения, так и от ужесточения политики.
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Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эха Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.
Обновлено в 01:30
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко
Украинские олигархи, среди которых Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:18
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Жизненно важный препарат исчез из аптек
Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.
Обновлено 17 марта в 10:23
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 06:43
Космос
На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды
Обновлено в 01:23
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США
Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
Обновлено в 00:33
Спорт
Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Британец 40 лет насиловал своих младших родственников
Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Радулов набрал три очка и принес победу «Далласу» над «Флоридой»
В матче "Даллас Старз" против " Флориды Пантерз" главным героем стал российский нападающий Александр Радулов, принесший своему клубу победу со счетом 4:2. Легионер из России стал автором трех набранных очков, сначала выступив в роли ассистента Джейми Бенну, а после оформив дубль, который и принес победу "звездам" над "пантерами".
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Токаев вступает в должность главы Казахстана
Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено вчера в 10:41