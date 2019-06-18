Экономика

Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02

По прогнозам Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, годовой темп роста ВВП во II квартале снизится с 3,1 до 2,1%. Кроме того, несмотря на самую низкую за полвека безработицу, инфляция до сих пор ниже целевых 2%. Поэтому теперь, как свидетельствует рынок процентных фьючерсов, многие инвесторы ждут двух или трех снижений ставок в этом году.
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ФРС не станет менять ставку на июньском заседании - прогноз

Финмаркет01:44

Может ли ФРС ускорить смягчение политики?

Вести.Финанс17 июня в 22:44

Инвесторы ждут сигналов от ФРС США

Ведомостивчера в 08:02

ФРС США сохранит ставку в среду, но может понизить в июле

ПРАЙМвчера в 17:18
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Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская ночью прилегли у церкви

Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой

33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Экономика

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Футбол

Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»

Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в московский «Спартак».
Обновлено в 07:26
Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского "Урала" Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:59
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Второй срок: Трамп намерен «сохранить величие Америки»

Обновлено в 07:29
Общество

В России запретили еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг

Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Обновлено в 07:20
Авто

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты

Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
Обновлено в 07:57
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Угрожавший взорвать машину в центре Москвы бизнесмен не признал вину

Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
Обновлено в 07:38
Политика

Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду

Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают

Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
Обновлено в 06:29
Общество

Екатеринбург не получит федеральных средств на вторую ветку метро

Согласно тексту документа, опубликованного агентством ЕАН, из-за недостаточно высокого пассажиропотока в Екатеринбургском метрополитене, федеральное Министерство транспорта приняло решение об отказе в предоставлении субсидий для строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:18
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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