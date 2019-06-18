Экономика
Инвесторы ждут сигналов от ФРС СШАВедомости вчера в 08:02
По прогнозам Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, годовой темп роста ВВП во II квартале снизится с 3,1 до 2,1%. Кроме того, несмотря на самую низкую за полвека безработицу, инфляция до сих пор ниже целевых 2%. Поэтому теперь, как свидетельствует рынок процентных фьючерсов, многие инвесторы ждут двух или трех снижений ставок в этом году.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
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