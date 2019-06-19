Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бизнесмен Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении
Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от двигателей РФ
Китайские СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России и отказа от российских двигателей.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Авто
Продажи новых легковых машин в Башкирии в мае упали на 20,9%
Продажи новых легковых автомашин в Башкирии в мае 2019 года упали на 20,9% по сравнению с последним весенним месяцем прошлого года.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика
Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:18
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Транспорт
В Московском метро открылись четыре новые станции
Обновлено в 05:21
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 18:37
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска
Белух из "китовой тюрьмы" в Приморье вслед за косатками начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Опрос: пять партий могут пройти в Верховную Раду
Наиболее популярные политические силы – "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Пять партий прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее воскресенье.
Обновлено 18 июня в 09:39
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Сотрудник торгового представительства России погиб в Осло
Сотрудник торгового представительства Российской Федерации в Норвегии погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52