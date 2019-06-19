Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия 16:57
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:17, Вашингтон
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Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
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Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
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Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
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Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
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Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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Экономика
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Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
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Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:13
Политика
Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 15:00
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала, как помогла экс-мужу бросить пить
Матильда Шнурова после развода почти не рассказывала об отношениях с музыкантом.
Обновлено в 15:01
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Культура
Главная фан-зона Европейских игр открылась в Минске
Главная фан-зона II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, торжественно открылась в среду в центре белорусской столицы.
Обновлено в 12:56
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Общество
Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Футбол
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Общество
Что изменит 22-я статья закона о жестоком обращении с животными
Начальник управления ветеринарии рассказывал, что у нас за год в Петербурге десятки тысяч животных в ветклиниках усыпляют здоровых и молодых.
Обновлено в 16:15
Космос
В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму
Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.
Обновлено в 15:28
Авто
Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6
По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
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Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
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Футбол
Колумбия вырвала победу в матче с Катаром
Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.
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Армия и оружие
Прозрачная пуленепробиваемая алюминиевая броня: от научной фантастики к реальности
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Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
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Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
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