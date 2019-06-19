Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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ФРС США оставил ключевую ставку без изменений

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Фондовые индексы США выросли в среду на итогах заседания ФРС

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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

РИА Новостивчера в 14:03
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Обновлено в 02:25
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Политика

Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Кино

Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова

Обновлено в 04:09
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей

Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Транспорт

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Политика

Телеканал «Якутия 24» покажет прямую линию с Владимиром Путиным

В четверг в 18.00 по якутскому времени телеканал "Якутия 24" начнет трансляцию "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

ПСЖ запросил за Неймара €300 млн

За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Часть семей цыган вернулась в Чемодановку

Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Обновлено вчера в 21:03
Общество

Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
ЖКХ

С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.
Обновлено в 05:03
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Общество

Водителей без ОСАГО могут лишить прав

В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Общество

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное Владимиру Соловьеву

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Галина Ржаксенская: «Бузовой и Батрутдинову проще оставаться друзьями»

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Экономика

В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 06:42
Политика

Виктор Карамышев стал мэром Курска

Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.
Обновлено в 05:02
Экономика

Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло

Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено вчера в 10:07
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