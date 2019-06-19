ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Происшествия В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Политика Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.

Экономика Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.

Политика Телеканал «Якутия 24» покажет прямую линию с Владимиром Путиным В четверг в 18.00 по якутскому времени телеканал "Якутия 24" начнет трансляцию "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол ПСЖ запросил за Неймара €300 млн За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.

Происшествия Часть семей цыган вернулась в Чемодановку Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.

Общество Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.

ЖКХ С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.

Общество Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.

Общество Водителей без ОСАГО могут лишить прав В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным» В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.

Политика Виктор Карамышев стал мэром Курска Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.

Экономика Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа.

Происшествия Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.