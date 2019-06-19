Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Политика
Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Кино
Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова
Обновлено в 04:09
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей
Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Политика
Телеканал «Якутия 24» покажет прямую линию с Владимиром Путиным
В четверг в 18.00 по якутскому времени телеканал "Якутия 24" начнет трансляцию "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол
ПСЖ запросил за Неймара €300 млн
За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
ЖКХ
С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области
Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.
Обновлено в 05:03
Общество
Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину
О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Общество
Водителей без ОСАГО могут лишить прав
В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Галина Ржаксенская: «Бузовой и Батрутдинову проще оставаться друзьями»
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Экономика
В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Виктор Карамышев стал мэром Курска
Мэром Курска после голосования депутатов Курского городского Собрания стал Виктор Карамышев, за него проголосовало 29 депутатов из 31.
Обновлено в 05:02
Экономика
Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено вчера в 10:07