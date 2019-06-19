Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуГазета.Ru вчера в 14:07
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора. Данное решение ФРС приняла по итогам заседания.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Обновлено в 04:51
Экономика
Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной
Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных веществ, повышающих работоспособность, оказалась мужчиной, сообщает Nairobi News.
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Обновлено вчера в 14:48
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Наука
Посмотрите на аэродинамичную вагонетку Eximus 4 — это самый энергоэффективный транспорт в мире!
При полной загрузке аппарата — с шестью пассажирами на борту — электрический эквивалент Eximus IV составил 0,34 л/100 км. Ранее швейцарская компания Piëch представила электромобиль Mark Zero, который оснащен тремя двигателями и способен проехать на полном заряде до 500 км, а зарядиться всего за 4 минуты 40 секунд.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика
Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке
Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:32
Здоровье
Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области
Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено в 06:06
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Политика
Владимир Путин пообещал личный контроль за «мусорной реформой»
Владимир Путин пообещал личный контроль за "мусорной реформой".
Обновлено в 06:30
Экономика
Финский застройщик «ЮИТ» прекратит работать в Ростове
Финская строительная компания «ЮИТ-Дон» завершает работу в Ростове, об этом рассказал в разговоре с изданием «Город N» генеральный директор ростовского подразделения Андрей Шумеев.
Обновлено в 04:42
Экономика
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин назвал главный способ решить проблему низкого уровня жизни
Ранее в ходе «прямой линии» Путин отметил, что уровень жизни россиян упал. По его словам, сейчас он начинает восстанавливаться.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин рассказал о персональной ответственности министров за нацпроекты
Каждый министр несет персональную ответственность за курируемый национальный проект, заявил в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:08
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Военные летчики под Волгоградом отразили удар условного противника
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Политика
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Муж Климовой променял ее на молодую актрису
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Поезд с опасными боеприпасами сошел с рельсов в США
Нагруженный опасными боеприпасами железнодорожный состав сошел с рельсов в американском штате Невада.
Обновлено вчера в 19:32