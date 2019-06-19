Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%ТАСС 15:53
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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Counter-Strike исполнилось двадцать лет
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Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
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Обновлено в 12:03
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На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
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Происшествия
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Экономика
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Суд Киева принял иск против регистрации «новой церкви» Украины
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Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
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Обновлено в 13:34
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем сезона в НХЛ
Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил приз «Везина Трофи» - награду лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.
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Украинский депутат Бойко объяснил, зачем приезжал в Россию
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в интервью украинским телеканалам объяснил, почему приезжал в Россию.
Обновлено в 21:11
Авто
Новинка от LADA: в полку «внедорожников» прибыло
Интерьер LADA Granta Cross получил оранжевую обивку сидений и дверей, декоративную вставку с новым рисунком над перчаточным ящиком, лакированные элементы аудиосистемы, руля, поручней закрытия дверей, а также комбинацию приборов с оранжевой подложкой и накладки на пороги с надписью Granta Cross.
Обновлено в 02:50
Кино
Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник
Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Анонс Samsung Galaxy Note 10 пройдёт в том же месте, что и дебют прошлогоднего Samsung Galaxy Note 9 — на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.
Обновлено в 08:17
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
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Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено в 10:10
Политика
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
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Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
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Гаджеты
Побит российский рекорд в коммерческой сети LTE
Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.1,6 Гбит/с - это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.
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Лайза Миннелли назвала бездарной игру Леди Гаги в кино
Певица Лайза Миннелли выразила свое отношение к актерской игре Леди Гаги в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера.
Обновлено в 03:55
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
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Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06