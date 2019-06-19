Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ вчера в 14:09
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации. По итогам заседания регулятор пришел к выводу, что экономическая ситуация в стране позволяет принять такое решение. Однако неопределенность дальнейшего прогноза повысилась.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Экономика
В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 06:42
Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов
Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:28
Наука
Новое устройство в реальном времени очищает кровь от раковых клеток
Американские ученые создали микроустройство, которое способно целенаправленно идентифицировать в крови скопления раковых клеток.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Политика
В Киеве таинственно погиб украинский депутат Тымчук
Сегодня в Киеве при странных обстоятельствах погиб депутат украинской Рады от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ
Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Игры
Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня
Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Политика
Прямую линию с президентом Владимиром Путиным ждут 75% россиян
12% россиян ждут отдельных фрагментов из диалога президента и граждан. Не интересуются вопросом 10% жителей страны.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Культура
Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора
Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03