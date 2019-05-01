Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеКомсомольская правда вчера в 19:08
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США провело 30 апреля и 1 мая заседания на которых было принято решение не менять процентную ставку по федеральным кредитным средствам. Об этом сообщил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Хоккей
Прохоркин официально покинул СКА
Петербургский СКА в четверг официально попрощался с нападающим Николаем Прохоркиным, который продолжит карьеру за океаном.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Кировской области загорелись пять домов
В деревне Кульма Кировской области загорелись пять частных домов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:04
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Авто
Уже в этом году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник
Первый полноприводный автомобиль из ОАЭ под названием Al Reem появится на местном и арабском рынках к концу этого года, сообщили представители автопроизводителя Sandstorm Automotive Factory на пресс-конференции в Dubai Investment Park.
Обновлено в 02:21
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Политика
Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США
25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Наука
Мультфильм из атомов: шедевр инженеров IBM
Обновлено в 08:14
Авто
В России продано более 160 тысяч автомобилей сегмента SUV
За период с января по март нынешнего года в России было реализовано 160,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Виктория Исакова показала редкое фото дочери
Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03