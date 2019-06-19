ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ вчера в 14:09

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации. По итогам заседания регулятор пришел к выводу, что экономическая ситуация в стране позволяет принять такое решение. Однако неопределенность дальнейшего прогноза повысилась.

Политика Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.

Политика Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Культура Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского 19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Финансы Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.

Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.

Политика Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.

Происшествия В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.

Авто 20 тягачей Mercedes-Benz пополнили парк транспортной компании В мае этого года компания приняла решение пополнить автопарк за счет новой техники и приобрести еще 20 машин.

Здоровье Жительница Рославля попросила Путина решить вопрос с нехваткой врачей Светлана Веклина из смоленского райцентра Рославль обратилась на "Прямую линию с Владимиром Путиным" из-за нехватки специалистов в местной поликлинике.

Футбол «Зенит» может обменяться кругами с «Уфой» Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подумает о возможности обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Армия и оружие Путин отметил тренд на сокращение военных расходов России У России есть тренд на сокращение военных расходов, но все равно оказывается на два-три шага впереди по современному вооружению, отметил Путин.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.

Наука Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».

Транспорт Улицу Ильинка перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня Будут установлены информационные щиты о том, как это сделать. Ограничения будут вводиться с полуночи 22 июня до шести утра 24 июня.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

ЖКХ После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев поручил МинЖХК и местным властям в Верхней Салде оперативно проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию».

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Политика Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.