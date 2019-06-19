Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ вчера в 14:09
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации. По итогам заседания регулятор пришел к выводу, что экономическая ситуация в стране позволяет принять такое решение. Однако неопределенность дальнейшего прогноза повысилась.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Президент Владимир Путин считает, что фактическая недоступность недорогих ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми — это ошибка правительства, в частности министерства финансов.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
Обновлено в 07:18
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Культура
Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского
19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Обновлено в 07:08
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Финансы
Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
Обновлено в 03:41
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Авто
20 тягачей Mercedes-Benz пополнили парк транспортной компании
В мае этого года компания приняла решение пополнить автопарк за счет новой техники и приобрести еще 20 машин.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Жительница Рославля попросила Путина решить вопрос с нехваткой врачей
Светлана Веклина из смоленского райцентра Рославль обратилась на "Прямую линию с Владимиром Путиным" из-за нехватки специалистов в местной поликлинике.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Зенит» может обменяться кругами с «Уфой»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подумает о возможности обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.
Обновлено в 07:32
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Путин отметил тренд на сокращение военных расходов России
У России есть тренд на сокращение военных расходов, но все равно оказывается на два-три шага впереди по современному вооружению, отметил Путин.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Наука
Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска
Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Транспорт
Улицу Ильинка перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня
Будут установлены информационные щиты о том, как это сделать. Ограничения будут вводиться с полуночи 22 июня до шести утра 24 июня.
Обновлено в 01:28
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев поручил МинЖХК и местным властям в Верхней Салде оперативно проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 07:05
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить
Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».
Обновлено в 06:00