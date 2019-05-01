Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуВедомости 17:28
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика
Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
Обновлено вчера в 15:26
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
В Кемерово временно закрылась пекарня, в которой отказывались обслуживать геев.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Обновлено в 17:04
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество
В Японии состоится церемония вступления на престол нового императора
Ранее наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора Японии Церемония интронизации нового императора Нарухито начнется в 10.30 по местному времени (4.30 мск) в Токио, она продлится около 40-50 минут, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»
Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено в 16:26
Политика
Петербургский омбудсмен — о Первомае: «Фактически это был разгон»
Уполномоченный назвал беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников «грубым нарушением прав человека, гарантированных Конституцией России».
Обновлено в 14:45
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика
Онищенко указал на явные проблемы с психическим здоровьем у Резника
Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник является наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга от «Партии роста».
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Происшествия
На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре
Обновлено в 14:29
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Кино
Завершились съемки последнего эпизода сериала «Теория большого взрыва»
Актеры сериала "Теория большого взрыва" отпраздновали окончание съемок заключительного эпизода картины.
Обновлено в 18:03
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11