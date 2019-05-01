Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуВедомости 17:28
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
В 12:00 по московскому времени радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 поднялся в небо с авиабазы Милденхолл в Великобритании и затем провел полет вблизи Калининградской области.
Обновлено в 16:05
Космос
Сотрудник «Lockheed Martin» Бойд Бушман показал журналистам фото пришельца из «Зоны 51»
Бойд Бушман показал фото пришельца, подчеркнув, что внеземные существа не являются выдумкой уфологов.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»
Обновлено в 15:00
Политика
Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Кино
Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом
Обновлено в 18:20
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Пентагон назвал целью ядерного арсенала США сдерживание России
При президенте Дональде Трампа США приняли ядерную доктрину, предусматривающую модернизацию ядерной триады страны, разработку и размещение ядерных зарядов малой мощности.
Обновлено в 18:25
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено в 16:28
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 13:25
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге задержан Андрей Пивоваров
В ходе массовых задержаний участников общедемократической колонны на Невском проспекте в автозак попал экс-глава "Открытой России", координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров и координатор муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев.
Обновлено в 06:59
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Здоровье
За 2018 год в ОКБ № 1 выполнили более 17 тысяч операций
Только в 2018 году врачи успешно провели 17 148 хирургических вмешательств (в 2017 их число составило 13 712).
Обновлено в 11:01
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Происшествия
Крупный пожар во Всеволожске потушен
Обновлено в 15:13
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В США задержали мужчину по обвинению в убийстве полувековой давности
В американском штате Флорида полиция арестовала 65-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства, которое произошло почти 50 лет назад.
Обновлено в 18:25
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе
"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46