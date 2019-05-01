Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставкуВедомости 17:28

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.
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ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Комсомольская правда19:08

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Газета.Ru14:07

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:06

ФРС США отказалась повышать ключевую ставку

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
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