Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставкуВедомости вчера в 17:28

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.
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ФРС США сохранила базовую ставку

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