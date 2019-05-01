ФРС США сохранила ключевую ставкуВедомости 17:28

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Театры В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театре имени Моссовета временно отменены.

Шоу-бизнес Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.

Шоу-бизнес Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.

Гаджеты Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.

Экономика Путин подписал закон о крабовых аукционах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях.

Происшествия Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Наука Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Мадуро 4 и 5 мая объявил «великим днём диалога всех ветвей народной власти», чтобы они сказали правительству и ему, что нужно изменить «ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».

Игры Epic Games купила разработчиков Rocket League Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Футбол «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Политика Зеленский высказался о квартире жены в Крыму «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.

Наука Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.

Здоровье Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.

Происшествия В России может появиться «служба воздушных маршалов» "Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.

Политика В мире выросло число убийств евреев «В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.