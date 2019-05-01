Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ 02:43

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. По итогам заседания руководителей ведомства, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что веских оснований для изменения ставки нет.
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