Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ 02:43
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. По итогам заседания руководителей ведомства, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что веских оснований для изменения ставки нет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Голландии погибло рекордное число велосипедистов
В Нидерландах число погибших в дорожно-транспортных происшествиях велосипедистов впервые превысило автомобилистов.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Отчёт Пентагона об убитых не совпал с цифрами правозащитников
В результате военных операций США в 2018 году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибли около 120 мирных жителей и были ранены 65 человек.
Обновлено в 10:59
Кино
Что смотреть в кино в первую неделю мая
В первые дни мая на российские киноэкраны выходит сразу несколько картин.
Обновлено в 11:52
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции
Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Политика
Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 11:06
Космос
SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2
Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора
В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Обновлено в 13:46
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Культура
Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи
Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Политика
Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая
Британский суд принял решение назначить слушания о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский позвал на встречу бизнесменов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Здоровье
Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть
Обновлено в 11:00
Политика
Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета
Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.
Обновлено вчера в 17:07
Спорт
Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт
Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков
Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
Обновлено вчера в 17:23