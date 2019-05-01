Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ 02:43

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. По итогам заседания руководителей ведомства, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что веских оснований для изменения ставки нет.
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Фондовая Америка торгуется на подъеме

Финмаркет10:25

ФРС США сохранила базовую ставку

Газета.Ruвчера в 14:07

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

Комсомольская правдавчера в 19:08

ФРС США отказалась повышать ключевую ставку

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Глава ФРС не видит веских оснований для изменения базовой процентной ставки

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ФРС США сохранила ключевую ставку

Коммерсантъ02:43

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:06
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Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Голландии погибло рекордное число велосипедистов

В Нидерландах число погибших в дорожно-транспортных происшествиях велосипедистов впервые превысило автомобилистов.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Отчёт Пентагона об убитых не совпал с цифрами правозащитников

В результате военных операций США в 2018 году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибли около 120 мирных жителей и были ранены 65 человек.
Обновлено в 10:59
Кино

Что смотреть в кино в первую неделю мая

В первые дни мая на российские киноэкраны выходит сразу несколько картин.
Обновлено в 11:52
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Политика

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против травокура Резника

Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 11:06
Космос

SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2

Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора

В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
Культура

Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе

Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Культура

Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи

Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Обновлено в 06:46
Политика

Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая

Британский суд принял решение назначить слушания о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский позвал на встречу бизнесменов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Здоровье

Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть

Обновлено в 11:00
Политика

Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета

Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Обновлено в 06:17
Спорт

Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт

Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков

Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
Обновлено вчера в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
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