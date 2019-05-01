Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставкуКоммерсантъ 02:43
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. По итогам заседания руководителей ведомства, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что веских оснований для изменения ставки нет.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Происшествия
Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы
"В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 метров секунду", - говорится в информации, помещенной сегодня днем на официальном сайте мэрии и городской Думы.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Больше никаких уродцев. Google создала три независимых команды, работающих над дизайном будущих смартфонов
Если верить новым слухам, Google учла критику и создала сразу три независимые команды дизайнеров, которые будут работать над внешностью следующего поколения смартфонов компании.
Обновлено в 02:49
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Экономика
ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы
Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Обновлено в 04:32
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Сухуме потушили пожар в русской школе
Обновлено в 03:16
Футбол
Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
Обновлено в 05:14
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено 30 апреля в 13:23
Общество
Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Три дорогие иномарки сгорели ночью в Невском районе
В ночь на 2 мая неизвестные подожгли автомобиль у дома № 15, корпус 1, на улице Коллонтай в Невского районе.
Обновлено в 04:26
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Технологии
Бионическую руку впервые в истории установили восьмилетнему ребёнку
По словам сооснователя компании, ещё никто никогда не создавал бионические протезы, подходящие для восьмилетнего ребёнка.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18