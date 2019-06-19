Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовыхВедомости 14:11
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год сохранен на уровне 2,1%, а на 2020 г. повышен до 2% с 1,9%.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Обновлено в 07:08
Политика
ООН назвала виновных в убийстве журналиста Хашогги
Специальный доклад Организации Объединенных Наций озвучил "заслуживающие доверия доказательства", которые требуют дальнейшего расследования дела наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о его роли в убийстве журналиста Джамала Хашогги в прошлом году.
Обновлено в 11:08
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Здоровье
В Екатеринбурге объявили о второй волне эпидемии кори
Напомним, первая волна эпидемии кори прошла в Екатеринбурге зимой 2019 года.
Обновлено в 05:59
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
Обновлено в 13:19
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
В ноябре прошлого года наша соотечественница Оксана Воеводина стала женой малайзийского короля Мухаммада V, а в июне у пары родился сын.
Обновлено в 10:05
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Политика
США готовы обсуждать с Турцией компенсацию за отказ от закупок С-400
Если Турция откажется от закупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, то США готовы обсуждать с ней компенсацию последствий такого отказа.
Обновлено в 14:16
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Экономика
Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира
Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.
Обновлено в 10:06
Происшествия
У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Евросоюз продлит санкции против России
Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода.
Обновлено в 11:29
Общество
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика
Путин поприветствовал Форум социальных инноваций регионов
Обновлено в 14:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07