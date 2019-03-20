Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Опасная мягкость ФРС: рынок может включить режим risk-off

ПРАЙМ06:55

Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новости19 марта в 20:39

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАССвчера в 15:08

Заседание ФРС США: новая угроза рублю

Газета.Ruвчера в 07:11

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБКвчера в 14:59

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне

Эхо Москвывчера в 15:32

ФРС США сохранила базовую ключевую ставку

Дождьвчера в 15:16
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова стала блондинкой

Обновлено в 10:30
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт

Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»

Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие.
Обновлено в 02:12
Экономика

Visa и MasterCard захотели лишить денег

В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой

Белоснежный гроб певицы утопает в ее любимых розах. А сама Юля напоминает сказочную принцессу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Под обстрел ВСУ попала школа в Донецке

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта обстрелу со стороны бойцов ВСУ подверглась школы №77 в посёлке Гольмоский.
Обновлено в 07:34
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии

Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Финансы

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 06:18
Футбол

«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

"Реал" может приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и NFC

Обе новые модели фитнес-браслетов Mi Band 4 обеспечат поддержку Bluetooth 5.0, улучшая тем самым их связь со смартфоном пользователя.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Обновлено в 12:19
Политика

Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.
Обновлено в 12:21
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Redmi Note 7 засветился накануне презентации на российском сайте Xiaomi

Незадолго до официальной презентации в России, на сайте Xiaomi появились цены на смартфон Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 12:22
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Украина захотела сохранить транзит российского газа

Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
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