Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова стала блондинкой
Обновлено в 10:30
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Спорт
Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»
Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие.
Обновлено в 02:12
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Белоснежный гроб певицы утопает в ее любимых розах. А сама Юля напоминает сказочную принцессу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Под обстрел ВСУ попала школа в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта обстрелу со стороны бойцов ВСУ подверглась школы №77 в посёлке Гольмоский.
Обновлено в 07:34
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»
"Реал" может приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и NFC
Обе новые модели фитнес-браслетов Mi Band 4 обеспечат поддержку Bluetooth 5.0, улучшая тем самым их связь со смартфоном пользователя.
Обновлено в 07:39
Политика
Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля
Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.
Обновлено в 12:21
Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Redmi Note 7 засветился накануне презентации на российском сайте Xiaomi
Незадолго до официальной презентации в России, на сайте Xiaomi появились цены на смартфон Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 12:22
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Украина захотела сохранить транзит российского газа
Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17