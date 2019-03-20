ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общество Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав России подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Политика В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых» Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.

Общество Назначен новый министр природных ресурсов Саратовской области На должность министра природных ресурсов и экологии Саратовской области назначен Константин Доронин.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Интернет Новый дудл Google использует ИИ для создания музыки Компания Google подготовила новый необычный дудл в честь предстоящего дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала мамой в третий раз Звезда добавила, что они с Эриком Джонсоном стали родителями в третий раз 19 марта.

Финансы Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Энергетика Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.

Политика Председатель ГЛОНАСС станет врио главы Республики Алтай Пост главы Республики Алтай до сентябрьских выборов будет занимать Олег Хорохордин, который сменит ушедшего в отставку Александра Бердникова.

Политика Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора «Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Общество ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.

Шоу-бизнес Девушка Тимати не пришла на юбилей его дочери Поздравить девочку собрались все родственники и друзья родителей. Однако подруга Тимати не пришла на день рождения его дочери.