Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%Московский Комсомолец 14:12
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.Вести.Финанс14:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Армия и оружие
Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ
Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:27
Наука
Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста
В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.
Обновлено в 08:37
Политика
Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Футбол
Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк
Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
Обновлено в 15:52
Авто
Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной
В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.
Обновлено в 02:50
Общество
Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля
Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34
В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Политика
Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины
Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:26
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери
Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по поиску идей и созданию фильмов
Обновлено вчера в 10:00