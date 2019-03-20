ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%Московский Комсомолец 14:12

с чего всё началось

Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%

Армия и оружие Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.

Наука Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.

Политика Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Футбол Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.

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Общество Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.

Политика Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых» Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Политика Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Политика Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.

Происшествия Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.

Футбол Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.