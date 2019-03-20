Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%Московский Комсомолец 14:12

Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления
 вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.
Вести.Финанс14:17

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Доходность гособлигаций США резко снижается на фоне итогов заседания ФРС

ПРАЙМ15:03

Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новостивчера в 20:39

ФРС сохранила ставки на уровне 2,25–2,5%, намекнув на отсутствие планов по повышению процентных ставок в 2019 году

Вести.Финанс14:57

Федрезерв в марте не станет менять диапазон процентных ставок - прогноз

Финмаркет01:46

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАСС15:08

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБК14:59

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:04
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Армия и оружие

Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ

Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:27
Наука

Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста

В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.
Обновлено в 08:37
Политика

Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit

Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.
Обновлено в 13:35
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Футбол

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк

Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
Обновлено в 15:52
Авто

Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной

В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

Обновлено в 16:31
Общество

Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля

Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34

В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Политика

Госдума создала группу для оценки ущерба Крыму от Украины

Специальная рабочая группа по оценке ущерба от действий Украины для экономики Крымского полуострова создана в Государственной Думе РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:26
Политика

Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини

Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Тимати потратил несколько миллионов в день рождения дочери

Знаменитый рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, организовал вечеринку в честь дня рождения своей дочери.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Кино

Дэвид Линч записал онлайн-курс по поиску идей и созданию фильмов

Обновлено вчера в 10:00
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