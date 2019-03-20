Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском 20 марта в 14:04
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2,25–2,5% годовых.Коммерсантъ20 марта в 15:40
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Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне
Эхо Москвы20 марта в 15:32
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