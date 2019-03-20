ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском 20 марта в 14:04

с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Шоу-бизнес Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.

Хоккей «Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал результативную передачу, что позволило ему повторить достижение Сергея Федорова по набранным очкам (120 за сезон).

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Происшествия УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.

Кино Актриса Маргарита Жарова умерла «Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Шоу-бизнес Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Экономика ЕС вслед за США начал наступление на Китай Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.

Гаджеты Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.

Экономика Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Происшествия В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Шоу-бизнес Семья Началовой решила, с кем будет жить ее дочь Евгений, с которым Юлия развелась, всегда поддерживал дочку. После смерти Началовой он предложил, чтобы 12-летняя девочка жила с ним.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.

Футбол Бельгия — Россия 3:1 В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.

Происшествия Названа предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ Предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ - нарушение технологического регламента процесса производства, сообщает МЧС Хакасии.

Политика Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.

Экономика В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.

Хоккей «Коламбус» без Бобровского проиграл «Эдмонтону» "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".