Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новости19 марта в 20:39

ФРС США не прогнозирует повышения ставки в 2019 году

ПРАЙМвчера в 14:35

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАССвчера в 15:08

Заседание ФРС США: новая угроза рублю

Газета.Ruвчера в 07:11

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБКвчера в 14:59

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне

Эхо Москвывчера в 15:32

ФРС США сохранила базовую ключевую ставку

Дождьвчера в 15:16
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Армия и оружие

В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»

Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии".
Обновлено в 05:12
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Теннис

Российские теннисисты узнали соперников по Кубку Дэвиса

Обновлено в 07:49
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Политика

Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Экономика

Михаил Гуцериев добился, чего хотел

Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Парализованный актер сериала «Оттепель» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".
Обновлено в 05:27
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука

Болезнь Паркинсона научились определять по запаху

В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Обновлено в 07:19
Экономика

«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Общество

Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты

Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика

Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой

Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48
Футбол

Герман Ткаченко – о деле Игнатьева и агенте Черчесова Алане Агузарове

Один из главных фигурантов истории, президент компании Prosport Management Герман Ткаченко, до поры хранил молчание.
Обновлено в 07:27
Политика

В Элисте представили врио главы Калмыкии Бату Хасикова

В Элисте состоялась церемония представления временно исполняющего обязанности Главы Республики Бату Хасикова.
Обновлено в 05:25
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино

Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Транспорт

Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД

Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР

Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В индийском Кашмире вновь начались столкновения с военными

В индийском конфликте начались массовые столкновения между местными жителями и вооруженными силами, сообщает 20 марта Al Jazeera.
Обновлено вчера в 01:05
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика

Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметил Песков

Обновлено в 07:11
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ

Как сообщает сайт "Дни.ру", певица могла отказаться от участия в музыкальных фестивалях "Песня года" и "Золотой граммофон" и не поет на корпоративах из-за серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 08:02
Футбол

Тоголезский арбитр пожизненно дисквалифицирован ФИФА

Тоголезский футбольный арбитр Коку Фагла пожизненно дисквалифицирован ФИФА за помощь в организации международных договорных матчей.
Обновлено в 07:45
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