Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Армия и оружие
В МИД РФ обвинили США в понижении порога применения ядерного оружия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Боруссия» поборется за полузащитника «Челси»
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии".
Обновлено в 05:12
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Теннис
Российские теннисисты узнали соперников по Кубку Дэвиса
Обновлено в 07:49
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Экономика
Михаил Гуцериев добился, чего хотел
Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".
Обновлено в 05:27
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука
Болезнь Паркинсона научились определять по запаху
В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Обновлено в 07:19
Экономика
«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика
Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой
Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48
Футбол
Герман Ткаченко – о деле Игнатьева и агенте Черчесова Алане Агузарове
Один из главных фигурантов истории, президент компании Prosport Management Герман Ткаченко, до поры хранил молчание.
Обновлено в 07:27
Политика
В Элисте представили врио главы Калмыкии Бату Хасикова
В Элисте состоялась церемония представления временно исполняющего обязанности Главы Республики Бату Хасикова.
Обновлено в 05:25
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В индийском Кашмире вновь начались столкновения с военными
В индийском конфликте начались массовые столкновения между местными жителями и вооруженными силами, сообщает 20 марта Al Jazeera.
Обновлено вчера в 01:05
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ
Как сообщает сайт "Дни.ру", певица могла отказаться от участия в музыкальных фестивалях "Песня года" и "Золотой граммофон" и не поет на корпоративах из-за серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 08:02
Футбол
Тоголезский арбитр пожизненно дисквалифицирован ФИФА
Тоголезский футбольный арбитр Коку Фагла пожизненно дисквалифицирован ФИФА за помощь в организации международных договорных матчей.
Обновлено в 07:45