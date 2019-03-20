ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Здоровье Депутаты облдумы поддержали губернаторский план работы по нацпроектам На заседании Волгоградской облдумы рассмотрели план работы администрации региона по нацпроектам и региональным программам развития в сфере здравоохранения, демографии и образования.

Происшествия В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.

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Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия В России временно приостановили выдачу водительских прав Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Политика В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2» Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Наука Болезнь Паркинсона научились определять по запаху В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Происшествия В Воронеже школьник умер на перемене Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

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Спорт Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

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Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

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