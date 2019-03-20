Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления
 вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.
Вести.Финансвчера в 14:17

Подробнее о событии

Ожидаем первое повышение процентных ставок ФРС США не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции - Julius Baer

Финмаркет07:58

Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новости19 марта в 20:39

ФРС сохранила ставки на уровне 2,25–2,5%, намекнув на отсутствие планов по повышению процентных ставок в 2019 году

Вести.Финансвчера в 14:57

ФРС США не прогнозирует повышения ставки в 2019 году

ПРАЙМвчера в 14:35

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАССвчера в 15:08

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБКвчера в 14:59

Заседание ФРС США: новая угроза рублю

Газета.Ruвчера в 07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Здоровье

Депутаты облдумы поддержали губернаторский план работы по нацпроектам

На заседании Волгоградской облдумы рассмотрели план работы администрации региона по нацпроектам и региональным программам развития в сфере здравоохранения, демографии и образования.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Наука

Болезнь Паркинсона научились определять по запаху

В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Воронеже школьник умер на перемене

Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине

По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Происшествия

При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек

Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино

Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле

Актер и режиссер Данила Козловский вместе с продюсером Александром Роднянским снимут фильм «Опасная вода».
Обновлено в 08:32
Общество

В Москве реализуется беспрецедентная по масштабу программа реставрации

Обновлено в 09:43
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Футбол

Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер

Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Магнитогорске три человека пострадали от взрыва на заводе

Обновлено в 09:40
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Обновлено в 03:40
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное