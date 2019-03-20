Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.Вести.Финансвчера в 14:17
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Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Депутаты облдумы поддержали губернаторский план работы по нацпроектам
На заседании Волгоградской облдумы рассмотрели план работы администрации региона по нацпроектам и региональным программам развития в сфере здравоохранения, демографии и образования.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Наука
Болезнь Паркинсона научились определять по запаху
В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Воронеже школьник умер на перемене
Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Футбол
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Происшествия
При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек
Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Кино
Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле
Актер и режиссер Данила Козловский вместе с продюсером Александром Роднянским снимут фильм «Опасная вода».
Обновлено в 08:32
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Футбол
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.
Обновлено в 06:30
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Обновлено в 03:40
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий
По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11