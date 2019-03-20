ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04

с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Политика В «день тишины» канал Коломойского покажет озвученный Зеленским фильм Телеканал "1+1" анонсировал 30 марта показ документального фильма о 40-м президенте США Рональде Рейгане, сообщают "Украинские новости".

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

Политика Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Спорт Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.

Происшествия Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.

Политика Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.

Экономика В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.

Происшествия В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.

Происшествия ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Здоровье В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Экономика Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Спорт Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Политика Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана Сам же Токаев оставил пост спикера сената, его место заняла старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига.

Политика ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата Согласно проекту повестки заседания ЦИК России, одним из рассматриваемых вопросов станет передача вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка, выдвинутого КПРФ, П.Грудинину.

Армия и оружие Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету «Союз-5» для «Морского старта» Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Футбол Главный тренер волейбольной команды «Сахалин» отстранен от работы Главного тренера волейбольной команды «Сахалин» Дениса Матвеева отстранили от своих обязанностей.

Футбол Ковачич не хочет возвращаться в «Реал» Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".