Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:04
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.Вести.Финансвчера в 14:17
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Политика
В «день тишины» канал Коломойского покажет озвученный Зеленским фильм
Телеканал "1+1" анонсировал 30 марта показ документального фильма о 40-м президенте США Рональде Рейгане, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 02:04
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Спорт
Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Экономика
В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств
Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Здоровье
В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах
Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Спорт
Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности
Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана
Сам же Токаев оставил пост спикера сената, его место заняла старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата
Согласно проекту повестки заседания ЦИК России, одним из рассматриваемых вопросов станет передача вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка, выдвинутого КПРФ, П.Грудинину.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету «Союз-5» для «Морского старта»
Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:18
Футбол
Главный тренер волейбольной команды «Сахалин» отстранен от работы
Главного тренера волейбольной команды «Сахалин» Дениса Матвеева отстранили от своих обязанностей.
Обновлено в 01:11
Футбол
Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»
Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 04:27
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Рост консолидированной выручки составил 4,3% - до 335,549 млрд руб.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05