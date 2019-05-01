Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском 14:06

Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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ФРС оценила состояние экономики США

ТАСС14:51

ФРС огласила процентную ставку

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ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:06

ФРС США сохранила базовую ставку

Газета.Ru14:07

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось

ПРАЙМ14:33

ФРС США решила сохранить базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента

Российская газета14:56

Эксперты прогнозируют сохранение ставки Федрезервом на прежнем уровне

Финмаркетвчера в 01:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика

Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество

Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
Обновлено в 04:00
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций

Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Наука

Антропологи нашли останки первых жителей Тибета

Обновлено в 14:00
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Спорт

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено в 01:31
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Voiture Noire, который считается самым дорогим в мире.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Военные США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя.
Обновлено в 10:15
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В России создали новую авиабомбу с парашютом

Обновлено в 13:05
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:58
Кино

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым

Обновлено вчера в 20:45
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Космос

«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы

Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено 29 апреля в 23:16
Общество

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход

Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
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