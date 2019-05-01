Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском 14:06
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
Обновлено в 04:00
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций
Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Наука
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Обновлено в 14:00
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено в 01:31
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Voiture Noire, который считается самым дорогим в мире.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Военные США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге
Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В России создали новую авиабомбу с парашютом
Обновлено в 13:05
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:58
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Космос
«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы
Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено 29 апреля в 23:16
Общество
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход
Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14