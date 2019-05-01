Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:06
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций
Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено вчера в 06:43
Наука
Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых
Ожирение, являющееся причиной развития многих опасных заболеваний, очень беспокоит ученых.
Обновлено вчера в 01:59
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление
В Москве 2 мая ожидается очень низкое атмосферное давление. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено вчера в 18:17
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019» после скандала на «Голосе»
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Почему на фоне падения доходов растет число туристов?
Получается странно: денег на отдых вроде как нет, а отдыхающие есть, и их число растет.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено вчера в 17:46
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:26
Наука
Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами, выяснили ученые
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты
Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана
Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса
Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»
В шести городах Сирии пройдет акция "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле, которые ведет оппозиция с 30 апреля, сообщили РИА Новости источники в полиции страны.
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Назвали продукты, способные уничтожить женскую красоту
Спортсменка и модель Валерия Барченко уверена, что есть список продуктов, вредящих человеческому организму, рассказал портал womanhit.ru.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено вчера в 15:19