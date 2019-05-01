Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:06

Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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ПРОГНОЗ: Банк Англии сохранит базовую ставку на уровне 0,75% годовых

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ФРС США сохранила базовую ставку

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ФРС сохранила процентную ставку без изменений

Интерфаксвчера в 14:31

Глава ФРС не видит веских оснований для изменения базовой процентной ставки

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ФРС США сохранила базовую ставку

Газета.Ruвчера в 14:07

ФРС США отказалась повышать ключевую ставку

РБКвчера в 16:15

Эксперты прогнозируют сохранение ставки Федрезервом на прежнем уровне

Финмаркет30 апреля в 01:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей

Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон ударил клюшкой Бишопа

По истечению периода канадский вратарь направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Армия и оружие

Мадуро назвал условие вторжения США в Венесуэлу

В случае применения силы против протестующих в Венесуэле США воспользуются поводом и начнут военное вторжение в республику, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступление перед сторонниками 1 мая.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Технику времен ВОВ подготовили к участию в параде Победы в Ростове

Военные подготовили технику Великой Отечественной войны к участию в параде 9 мая в донской столице, сообщает министерство обороны РФ.
Обновлено в 02:42
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Авто

Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин

Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика

Канадский министр сельского хозяйства пожаловался на китайские санкции

Правительство Китая приостановило выдачу разрешений на экспорт двух канадских экспортеров свинины, заявила министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, 2 мая в интервью агентству Reuters.
Обновлено вчера в 22:39
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Авто

Jaguar Land Rover будет производить новую модель Defender в Словакии

Британская компания Jaguar Land Rover будет производить в Словакии новую версию своего легендарного внедорожника Land Rover Defender.
Обновлено 30 апреля в 10:07
Музыка

Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»

Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Футбол

«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 19:32
Авто

Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет

На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Бетис» не будет выкупать Хесе у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хесе, выступающий с февраля в «Бетисе» на правах аренды, не останется в испанском клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 02:13
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и усиления ветра до 15 м / с. Об этом сообщили в администрации региона.
Обновлено в 02:35
Экономика

Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
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