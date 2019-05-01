Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском вчера в 14:06
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей
Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон ударил клюшкой Бишопа
По истечению периода канадский вратарь направился к скамейке соперника, чтобы ударить клюшкой своего визави Бена Бишопа.
Обновлено в 02:27
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей
Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Армия и оружие
Мадуро назвал условие вторжения США в Венесуэлу
В случае применения силы против протестующих в Венесуэле США воспользуются поводом и начнут военное вторжение в республику, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступление перед сторонниками 1 мая.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Технику времен ВОВ подготовили к участию в параде Победы в Ростове
Военные подготовили технику Великой Отечественной войны к участию в параде 9 мая в донской столице, сообщает министерство обороны РФ.
Обновлено в 02:42
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Канадский министр сельского хозяйства пожаловался на китайские санкции
Правительство Китая приостановило выдачу разрешений на экспорт двух канадских экспортеров свинины, заявила министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо, 2 мая в интервью агентству Reuters.
Обновлено вчера в 22:39
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Jaguar Land Rover будет производить новую модель Defender в Словакии
Британская компания Jaguar Land Rover будет производить в Словакии новую версию своего легендарного внедорожника Land Rover Defender.
Обновлено 30 апреля в 10:07
Музыка
Сергею Лазареву пришлось сдать кровь перед «Евровидением»
Для участников песенного конкурса впервые ввели новое правило, согласно которому каждый из артистов был обязан сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Футбол
«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Бетис» не будет выкупать Хесе у «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Хесе, выступающий с февраля в «Бетисе» на правах аренды, не останется в испанском клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 02:13
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО
Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и усиления ветра до 15 м / с. Об этом сообщили в администрации региона.
Обновлено в 02:35
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18