Финансы

ФРС США сохранила базовую ставкуRT на русском 14:06

Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку

Газета.Ru14:07

ФРС огласила процентную ставку

Интерфакс14:31

Глава ФРС не видит веских оснований для изменения базовой процентной ставки

ТАСС15:19

ФРС США отказалась повышать ключевую ставку

РБК16:15

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:06

Нефть торгуется разнонаправленно после оглашения итогов заседания ФРС США

ПРАЙМ15:12

Эксперты прогнозируют сохранение ставки Федрезервом на прежнем уровне

Финмаркетвчера в 01:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Кино

В российский прокат выходит комедия «Спасибо деду за победу»

Сегодня, 1 мая 2019 года, в российский кинопрокат выходит новая отечественная комедия "Спасибо деду за победу".
Обновлено в 02:45
Происшествия

На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома

Около семи часов вечера на Социалистической улице в микрорайоне Мельничный ручей, что во Всеволожске вспыхнул частный дом.
Обновлено в 14:09
Футбол

Икер Касильяс поблагодарил всех за заботу об его здоровье

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой момент.
Обновлено в 15:35
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:36
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Происшествия

На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

Обновлено в 11:35
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 09:26
Космос

На Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

Грант Петерсен запечатлел на камеру Samsung Galaxy S8 последнее затмение Сатурна и Луны. Об этом сообщило издание iXBT.com.
Обновлено в 03:32
Хоккей

Малыхин стал игроком «Трактора»

Бывший нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин подписал контракт с «Трактором».
Обновлено в 13:27
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0 (2-й тайм)

Как сообщает пресс-служба Лиги чемпионов, в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем» Луис Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в турнире.
Обновлено в 16:26
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено в 11:23
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

«Яндекс» готовит две новые версии «Яндекс.Станции»

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств зарегистрировали «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:19
Экономика

Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Музыка

Жительница Самары снялась в откровенном клипе группы Rammstein

Жительница города Самары Алена Макеева поучаствовала в съемках нового клипа известной немецкой рок-группы Rammstein.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
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