Финансы
ФРС США сохранила базовую ставкуГазета.Ru 14:07
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора. Данное решение ФРС приняла по итогам заседания.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Экономика
Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды
Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Наука
Ученые из НИТУ «МИСиС» установили гибридный протез коту-инвалиду
Ученые из столичного института МИСиС установили гибридный протез коту-инвалиду.
Обновлено в 16:43
Общество
В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат
19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
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Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Здоровье
ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
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Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске
Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы.
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38