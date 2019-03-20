ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%ТАСС 14:25

с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.

Хоккей Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.

Политика Партию премьера Венгрии исключили из Европейской народной партии Партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была временно исключена из Европейской народной партии (ЕНП).

Политика Казахстанцы выступили против переименования Астаны Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.

Политика В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну Литовская партия консерваторов требует у правительства своей страны ввести запрет на въезд в страну для известного российского певца Григория Лепса, сообщают «РИА новости».

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Авто Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.

Происшествия Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.

Армия и оружие США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.

Хоккей Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне» Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.

Армия и оружие В США провели испытания одноразового грузового беспилотника В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.

Авто Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.

Экономика Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Спорт Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Общество Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.

Политика Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.

Наука Ученые назвали смертельную опасность горячего чая Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.