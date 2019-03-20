Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%ТАСС 14:25

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления
 вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.
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