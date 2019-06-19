Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%ТАСС 15:53
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
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«Нива» сбила людей на остановке в Сочи, два человека погибли
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Почему отменили три гола Бразилии в ворота Венесуэлы
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