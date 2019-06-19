Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровнеИзвестия вчера в 16:57

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 июня, на сайте ведомства.
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