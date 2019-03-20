Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставкуREGNUM вчера в 14:14

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления
 вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.
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ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

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Эхо Москвывчера в 15:32
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Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.
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Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Авто

В новом Hyundai Santa Fe 2019 селектор КПП заменили кнопками

В архитектуре салона китайского Santa Fe тоже есть свои нюансы: кросс получает три ряда кресел, а также кнопки вместо классического рычага КП.
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Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
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Политика

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Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Продолжительность жизни в России в 2018 году превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 года составила 73 год и один месяц.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге

Участок ул. Антонова-Овсеенко около авторынка оказался под водой из-за коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
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Apple анонсировала новые наушники AirPods

В Apple сегодня, 20 марта, представили AirPods и беспроводной зарядный чехол к ним.
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Общество

Экс-зампред правительства Чабан посетит «Прямой разговор» с Осиповым

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«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

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Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

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Спорт

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"Белогорье" уступило "Милану" в первом матче финала Кубка вызова (2:3). Ответная встреча состоится 27 марта.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Почти 28 млн рублей пропали из банковской ячейки в Москве

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Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
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«Вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости?»: Малахова упрекнули за «пляски на костях» после смерти Началовой

Обновлено вчера в 21:14
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Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгого режима

Главного фигуранта дела об организации преступного сообщества приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
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