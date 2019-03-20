ФРС США сохранила базовую процентную ставкуREGNUM вчера в 14:14

с чего всё началось

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Футбол С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020 Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.

Экономика Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

Технологии Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".

Авто В новом Hyundai Santa Fe 2019 селектор КПП заменили кнопками В архитектуре салона китайского Santa Fe тоже есть свои нюансы: кросс получает три ряда кресел, а также кнопки вместо классического рычага КП.

Финансы Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Общество Продолжительность жизни в России в 2018 году превысила 73 года Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 года составила 73 год и один месяц.

Политика Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.

Политика Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Гаджеты Apple анонсировала новые наушники AirPods В Apple сегодня, 20 марта, представили AirPods и беспроводной зарядный чехол к ним.

Общество Экс-зампред правительства Чабан посетит «Прямой разговор» с Осиповым Ранее Заб.ру сообщал, что в время «Прямого разговора», возможно, будет объявлено об отставке одного из членов правительства/министров региона.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Спорт «Белогорье» проиграл в первом матче финала Кубка вызова "Белогорье" уступило "Милану" в первом матче финала Кубка вызова (2:3). Ответная встреча состоится 27 марта.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Шоу-бизнес Саша Савельева улетела рожать в Израиль Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.

Политика Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Происшествия Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгого режима Главного фигуранта дела об организации преступного сообщества приговорили к 24 годам колонии строгого режима.