Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставкуREGNUM вчера в 14:14
Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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с чего всё началось
В тексте сопровождающего заявления вновь было заявлено о "терпении", с которым руководство ФРС будет оценивать дальнейшие изменения целевого уровня процентных ставок с учетом ситуации в экономике США.Вести.Финансвчера в 14:17
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Футбол
С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020
Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Технологии
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Авто
В новом Hyundai Santa Fe 2019 селектор КПП заменили кнопками
В архитектуре салона китайского Santa Fe тоже есть свои нюансы: кросс получает три ряда кресел, а также кнопки вместо классического рычага КП.
Обновлено в 00:30
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Кикбоксера Бату Хасикова назначили врио главы Калмыкии
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Продолжительность жизни в России в 2018 году превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 года составила 73 год и один месяц.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге
Участок ул. Антонова-Овсеенко около авторынка оказался под водой из-за коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Apple анонсировала новые наушники AirPods
В Apple сегодня, 20 марта, представили AirPods и беспроводной зарядный чехол к ним.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Экс-зампред правительства Чабан посетит «Прямой разговор» с Осиповым
Ранее Заб.ру сообщал, что в время «Прямого разговора», возможно, будет объявлено об отставке одного из членов правительства/министров региона.
Обновлено 18 марта в 02:51
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Обновлено вчера в 23:27
Спорт
«Белогорье» проиграл в первом матче финала Кубка вызова
"Белогорье" уступило "Милану" в первом матче финала Кубка вызова (2:3). Ответная встреча состоится 27 марта.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
«Вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости?»: Малахова упрекнули за «пляски на костях» после смерти Началовой
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгого режима
Главного фигуранта дела об организации преступного сообщества приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36