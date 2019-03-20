ФРС США сохранила базовую процентную ставкуREGNUM вчера в 14:14

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Армия и оружие Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

Общество ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Происшествия В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Экономика Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.

Политика Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.

Шоу-бизнес Петросян не спешит увольнять Степаненко Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.

Шоу-бизнес Елена Беркова пообещала в свой день рождения представить нового избранника Представители Елена Берковой сообщили, что праздник в честь дня рождения звезды все-таки состоится, несмотря на ее неважное самочувствие в последние дни.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Шоу-бизнес Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.

Политика Жириновский написал открытое письмо Назарбаеву Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инициативу переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Казахстана.

Политика Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор.

Кино В Волгограде скончался актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Общество Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.

Энергетика Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова неожиданно перекрасилась в блондинку Кстати, кареглазой актрисе на удивление очень идет быть блондинкой.

Политика В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.