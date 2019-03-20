ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь 15:16

с чего всё началось

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.

Политика Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Музыка Певица LP выступила во Владивостоке Американская певица начала свой гастрольный тур по России с Владивостока, впереди – еще 10 городов.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Экономика Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Авто Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.

Политика Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов «Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.

Политика Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана В Казахстане Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента республики.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Президент признал, что не сделал оговорку об отсутствии обратной силы закона и не стал отказываться от слов Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникулах на все договоры об ипотеке, сообщает "Российская газета".

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Общество В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России.

Космос Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Политика Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.

Армия и оружие США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 Abrams Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет.

Политика Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.