Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
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Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.
Обновлено в 13:28
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Общество
МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов
В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Спорт
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 16:57
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
ВВС Великобритании готовится к «жёсткому» Brexit
ВВС планирует привлечь 3,5 тыс. военнослужащих к данной работе.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил амурского тигра
Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Экономика
МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»
Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.
Обновлено в 14:34
Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено в 04:29