Финансы

ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне

Эхо Москвывчера в 15:32

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБКвчера в 14:59

Заседание ФРС США: новая угроза рублю

Газета.Ruвчера в 07:11

ФРС США не прогнозирует повышения ставки в 2019 году

ПРАЙМвчера в 14:35

ФРС США сохранила базовую ключевую ставку

Дождьвчера в 15:16

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАССвчера в 15:08

Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новости19 марта в 20:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Авто

Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году

Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.
Обновлено в 13:28
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек

Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Спорт

Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 16:57
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Спорт

Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов

Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено в 08:25
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В центре Казани на пешеходов упал снег: два человека пострадали

Обновлено в 15:19
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

ВВС Великобритании готовится к «жёсткому» Brexit

ВВС планирует привлечь 3,5 тыс. военнослужащих к данной работе.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Глава Росгеологии отправлен в отставку

Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Здоровье

В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль

В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил амурского тигра

Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.
Обновлено в 08:46
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Экономика

МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»

Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.
Обновлено в 14:34
Наука

Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной

Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное