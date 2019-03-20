Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
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Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Общество
В школах Долинска отменили занятия первой смены
В школах №1 и 2 в Долинске и в школе села Сокол отменили занятия первой смены.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Главу Росгеологии отправили в отставку
Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Кино
Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь»
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".
Обновлено в 08:23
Происшествия
Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест
Обновлено в 12:41
Происшествия
Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режима
В прениях сторон по делу о подстрекательстве к теракту, сфабрикованному в России против 20-летнего украинца Павла Гриба, прокурор Алексей Ханеня потребовал для подсудимого 6 лет общего режима.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Футбол
Северная Македония обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020
В следующем туре сборная Латвии 24 марта в гостях сыграет с Польшей, а Северная Македония в тот же день на выезде встретится со Словенией.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено в 04:07
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Космос
Ученые сообщили о резком росте солнечной активности
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.
Обновлено в 07:11
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Наука
Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания
Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.
Обновлено в 10:06
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Общество
Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
Обновлено в 08:44
Авто
Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:11
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19