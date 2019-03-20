Финансы

ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь 20 марта в 15:16

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне

Эхо Москвы20 марта в 15:32

ФРС США отказалась от повышения ставок в текущем году

РБК20 марта в 14:59

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском20 марта в 14:04

ФРС не намерена повышать ставку в 2019 и 2021 годах

ТАСС20 марта в 15:08

ФРС США не прогнозирует повышения ставки в 2019 году

ПРАЙМ20 марта в 14:35

ФРС США сохранила базовую ключевую ставку

Дождь20 марта в 15:16

Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ФРС США

РИА Новости19 марта в 20:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Правительство утвердило новые правила целевого обучения

Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Финансы

Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы

Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Общество

Панину грозит тюрьма из-за ненависти к России

Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Транспорт

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Авто

Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 01:46
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие

Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы

Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 00:47
Здоровье

Казанцев приглашают на бесплатную флюорографию в «Тандем»

В столице Татарстана пройдет благотворительная акция, приуроченная ко всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 09:51
Кино

Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек

В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.
Обновлено в 02:27
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились

Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено 20 марта в 01:35
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено вчера в 10:42
Кино

Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года

Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Экономика

Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России

Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено вчера в 19:26
Экономика

Xiaomi и Huawei расширят российские сети

В Huawei подтверждают расширение сети, но говорят о более скромных масштабах: как заявили в пресс-службе, в 2019 году компания планирует открыть 20–30 фирменных магазинов в крупных городах России.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

В России снизился статистический уровень бедности

Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное