Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь 20 марта в 15:16
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
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Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне
Эхо Москвы20 марта в 15:32
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