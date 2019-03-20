ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16

с чего всё началось

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Политика Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.

Политика Глава Оренбургской области ушел в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, передает РИА "Новости".

Происшествия Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.

Политика В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.

Происшествия На серверах МВД произошел масштабный сбой В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.

Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.

Политика В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Шоу-бизнес Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.

Происшествия При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Футбол Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед».

Наука С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга В свою очередь, Адреан Бежан, профессор машиностроения при университете Дьюка, показал, что одна из причин такого несправедливого явления — это снижающаяся с возрастом скорость, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает изображения.

Шоу-бизнес На похоронах Началовой заметили мистический знак Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Авто В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9 В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.

Общество Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Энергетика Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.

Армия и оружие США отказались признать перехват B-52 российским Су-27 Ранее 21 марта Минобороны России выложило видео сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы, двумя истребителями Су-27.