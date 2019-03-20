Финансы

ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранил
 процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2,25–2,5% годовых.
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Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне

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Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
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Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
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Политика

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Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
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Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
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Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
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Энергетика

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Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед».
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К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные

Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
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Стену памяти Децла предлагают открыть на московском Арбате

Со дня смерти рэпера Децла прошло 40 дней.
Обновлено в 08:07
Наука

С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга

В свою очередь, Адреан Бежан, профессор машиностроения при университете Дьюка, показал, что одна из причин такого несправедливого явления — это снижающаяся с возрастом скорость, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает изображения.
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Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

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Обновлено в 07:35
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В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9

В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.
Обновлено в 10:46
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Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай

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Армия и оружие

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Транспорт

С 30 марта по 5 апреля закроются пять станций «красной» ветки метро

Станции Сокольнической линии метро "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
Обновлено в 07:12
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