Финансы
ФРС США сохранила базовую ключевую ставкуДождь вчера в 15:16
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей — это минимум с 8 августа.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2,25–2,5% годовых.Коммерсантъвчера в 15:40
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Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Политика
Глава Оренбургской области ушел в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:40
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Политика
В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
Обновлено в 21:06
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Кино
Фильм «Последний богатырь-2» выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 06:56
Происшествия
Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги
Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:58
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез
Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено в 11:13
Происшествия
При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол
Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:20
Здоровье
К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные
Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Стену памяти Децла предлагают открыть на московском Арбате
Со дня смерти рэпера Децла прошло 40 дней.
Обновлено в 08:07
Наука
С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга
В свою очередь, Адреан Бежан, профессор машиностроения при университете Дьюка, показал, что одна из причин такого несправедливого явления — это снижающаяся с возрастом скорость, с которой человеческий мозг получает и обрабатывает изображения.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Авто
В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.
Обновлено в 10:46
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
США отказались признать перехват B-52 российским Су-27
Ранее 21 марта Минобороны России выложило видео сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы, двумя истребителями Су-27.
Обновлено в 18:59
Транспорт
С 30 марта по 5 апреля закроются пять станций «красной» ветки метро
Станции Сокольнической линии метро "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
Обновлено в 07:12