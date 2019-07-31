Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 летВедомости 14:33
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео укороченного взлета F-35B
Военно-морские силы США опубликовали видео с укороченным взлетом истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) с палубы универсального десантного корабля типа Wasp в Коралловом море.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Религия
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Общество
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Обновлено в 12:45
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганской
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганской.
Обновлено в 11:31
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Музыка
50-й фестиваль «Вудсток» не состоится
Юбилейный 50-й музыкальный фестиваль "Вудсток" был отменен в этом году.
Обновлено в 15:01
Общество
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
По подсчетам The Insider, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:33
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Харольд Принс родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:19
Финансы
Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США
Курс евро составляет сейчас 70,54 руб. Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США.
Обновлено в 15:25
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче первого тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:36
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39