Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 летВедомости 14:33

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
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