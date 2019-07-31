Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

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