Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 летВедомости 14:33
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г. Снижение ставки было ожидаемым.
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Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench
Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Общество
Зверев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Сибири: «Перебор»
В общей сложности на территории Сибири сгорело уже более 3,5 млн гектаров леса, природа несет катастрофические потери.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Общество
Названы самые похищаемые в российских магазинах товары
Сыр, колбаса, сладости, тушь и лак для ногтей попали с число наиболее привлекательных товаров, которые чаще всего выносят с прилавков магазинов в России.
Обновлено в 03:13
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ
«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:54
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Российский боксер Александр Поветкин может провести поединок с британским боксером Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:24
Музыка
Музыканты Rammstein поддержали российское ЛГБТ-сообщество поцелуем
Гитаристы группы Rammstein на концерте в Лужниках "поддержали" российское ЛГБТ-сообщество поцелуем на сцене.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Общество
В каком возрасте вы можете разбогатеть по знаку Зодиака
Астрологи предлагают с помощью звезд узнать, какой период времени станет для вас финансово удачным. У каждого знака Зодиака он свой.
Обновлено в 14:01
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50