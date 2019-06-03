ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляцииВедомости вчера в 17:50

Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.

ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляции

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