Финансы
ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляцииВедомости вчера в 17:50
Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.
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В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
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Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
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Обновлено вчера в 13:01
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Обновлено вчера в 15:38
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Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
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В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
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В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
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