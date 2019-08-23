Экономика
ФРС США прогнулась вместе с кривойFinam.Ru вчера в 11:45
Сегодняшнее выступление руководителя ФРС США Д.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул с нетерпением ждали финансисты и инвесторы во всем мире.
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Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Кафр-Зита в провинции Хама
Обновлено вчера в 04:35
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Обновлено в 05:43
Футбол
«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
«Тамбов» и «Динамо» определились со стартовыми составами на игру шестого тура РПЛ.
Обновлено в 06:01
Кино
Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel
Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон может стать частью киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:16
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Политика
Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути
Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Экономика
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 176,641 миллиона рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Польша призвала НАТО решить вопрос о размещении ядерных ракет в Европе
НАТО следует обсудить необходимости размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками, отметил Моравецкий.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Экономика
Свердловские горняки нарастили добычу полезных ископаемых
На Среднем Урале удалось добиться роста добычи ископаемых. Об этом заявил областной министр промышленности Сергей Пересторонин журналистам.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
На юге России распространились смертельно опасные тропические комары
Смертельные тропические болезни угрожают россиянам из-за распространения их переносчиков в Крыму и вдоль Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 02:29
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал
По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46